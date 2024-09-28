Россияне ударили по Слатино на Харьковщине: 3 погибших, есть раненые
Суббота, 28 сентября 2024, 18:08
В результате вражеского авиаудара по Слатино на Харьковщине погибли три человека, по меньшей мере трое получили ранения.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь Синегубова: "В результате вражеского авиаудара по Слатино погибли три человека".
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Детали: Как сообщил впоследствии председатель ОГА, по меньшей мере три человека получили ранения. Одна женщина находится в тяжелом состоянии.
Синегубов отметил, что враг ударил по гражданской инфраструктуре, повреждены учебное заведение, магазины. Люди в это время находились на улице.