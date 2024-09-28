Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили по Слатино на Харьковщине: 3 погибших, есть раненые

Катерина ТищенкоСуббота, 28 сентября 2024, 18:08
Россияне ударили по Слатино на Харьковщине: 3 погибших, есть раненые
Слатино на Харьковщине, deepstatemap

В результате вражеского авиаудара по Слатино на Харьковщине погибли три человека, по меньшей мере трое получили ранения.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "В результате вражеского авиаудара по Слатино погибли три человека".

Реклама:

Детали: Как сообщил впоследствии председатель ОГА, по меньшей мере три человека получили ранения. Одна женщина находится в тяжелом состоянии.

Синегубов отметил, что враг ударил по гражданской инфраструктуре, повреждены учебное заведение, магазины. Люди в это время находились на улице.

Харьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава Минобороны Польши: Украина не вступит в ЕС, пока не решится вопрос Волынской трагедии

Украина просит трибунал в Гааге обязать Россию демонтировать Керченский мост

Пентагон: НАТО не будет сбивать ракеты и дроны над Украиной, потому что это "втягивание в войну"

ISW: Российское наступление достигнет кульминации в ближайшее время

видеоИзраиль нанес удар по Бейруту: целью мог быть преемник Насраллы

фотоЖурналисты установили, где в центре Лондона живет беглый нардеп Дмитрук

Все новости...
Харьковская область
Верховный Суд назвал имя убитого на Харьковщине судьи
Россияне убили судью Верховного Суда атакой дрона на Харьковщине
Почти 40 гражданских ранены в трех областях за сутки
Последние новости
10:41
Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро
10:35
В Генштабе подтвердили удар по нефтебазе в Воронежской области РФ
10:31
видеоГУР: В Новосибирске сожгли отделение ФСБ
10:24
Футбол"Челси" с Мудриком разобрался с "Гентом", "Омония" Безуса разгромила "Викингур" в 1 туре Лиги конференций
10:22
Байден оценил вероятность широкомасштабной войны на Ближнем Востоке
10:06
Германия против введения тарифов ЕС на китайские электромобили - Reuters
10:05
В Австрии начинаются консультации по формированию правительства после триумфа ультраправых
10:00
На Херсонщине из-за ночной российской атаки погиб человек, еще двое пострадали
09:54
Производитель гаубиц CAESAR подписал контракт на поставку 12 САУ Украине
09:41
Нефть демонстрирует самый большой недельный рост с начала 2023 года: при чем тут Израиль
Все новости...
Реклама:
Реклама: