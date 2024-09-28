Росіяни влучили в магазин на Донеччині: вбили продавчиню й чоловіка

Внаслідок влучання ворожого боєприпасу в магазин у с. Ясенове Покровського району загинули жінка та чоловік, ще один чоловік дістав поранення.

Джерело: Донецька обласна прокуратура, голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Дослівно прокуратура: "28 вересня 2024 року, о 10:20, ворог обстріляв с. Ясенове Покровського району. В епіцентрі ураження опинилась цивільна інфраструктура та житлові будинки.

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Боєприпас поцілив по магазину, внаслідок чого від травм, несумісних з життям, загинули 28-річна продавчиня й чоловік.

Також отримав осколкові поранення громадянин 41 року. Його доставлено до лікарні. Остаточна кількість постраждалих та тип озброєння встановлюється".

Деталі: Філашкін додав, що внаслідок обстрілу пошкоджені 4 приватні будинки, крамниця і 5 автомобілів.