Россияне попали в магазин в Донецкой области: убили продавщицу и мужчину
В результате попадания вражеского боеприпаса в магазин в с. Ясеново Покровского района погибли женщина и мужчина, еще один мужчина получил ранения.
Источник: Донецкая областная прокуратура, председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram
Дословно прокуратура: "28 сентября 2024 года, в 10:20, враг обстрелял с. Ясеново Покровского района. В эпицентре поражения оказалась гражданская инфраструктура и жилые дома.
Боеприпас попал по магазину, в результате чего от травм, несовместимых с жизнью, погибли 28-летняя продавщица и мужчина.
Также получил осколочные ранения гражданин 41 года. Он доставлен в больницу. Окончательное количество пострадавших и тип вооружения устанавливается".
Детали: Филашкин добавил, что в результате обстрела повреждены 4 частных дома, магазин и 5 автомобилей.