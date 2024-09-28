Россияне попали в магазин в Донецкой области: убили продавщицу и мужчину

В результате попадания вражеского боеприпаса в магазин в с. Ясеново Покровского района погибли женщина и мужчина, еще один мужчина получил ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура, председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram

Дословно прокуратура: "28 сентября 2024 года, в 10:20, враг обстрелял с. Ясеново Покровского района. В эпицентре поражения оказалась гражданская инфраструктура и жилые дома.

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Боеприпас попал по магазину, в результате чего от травм, несовместимых с жизнью, погибли 28-летняя продавщица и мужчина.

Также получил осколочные ранения гражданин 41 года. Он доставлен в больницу. Окончательное количество пострадавших и тип вооружения устанавливается".

Детали: Филашкин добавил, что в результате обстрела повреждены 4 частных дома, магазин и 5 автомобилей.