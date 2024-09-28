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У Самарській області РФ після "бавовни" на залізниці зупинили рух поїздів

Катерина ТищенкоСубота, 28 вересня 2024, 19:56
У Самарській області РФ після бавовни на залізниці зупинили рух поїздів
місце вибуху, фото: Baza

На залізничному мосту в Самарській області стався вибух, рух вантажних поїздів призупинили.

Джерело: "Медуза" з посиланням на уряд регіону і телеграм-канал Baza, пропагандистське агентство РИА Новости

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Деталі: Інцидент стався в суботу вдень у місті Кинель приблизно за 40 кілометрів від Самари.

Уряд регіону заявив, що "на пульт диспетчера служби 112 надійшло повідомлення про сильний хлопок".

Близький до силовиків телеграм-канал Baza повідомив, що вибух пошкодив острівці безпеки і бетонні конструкції мосту. Джерела каналу стверджують, що під час вибуху по мосту їхав вантажний поїзд. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

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Як пише РИА Новости з посиланням на Куйбишевську залізницю, рух вантажних поїздів тимчасово призупинено в Самарській області через незаконне втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту, на рух пасажирських поїздів і електричок НП не впливає.

Росіязалізницявибух
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