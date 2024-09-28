В Самарской области РФ после "хлопка" на железной дороге остановили движение поездов

На железнодорожном мосту в Самарской области произошел взрыв, движение грузовых поездов приостановили.

Источник: "Медуза" со ссылкой на правительство региона и телеграм-канал Baza, пропагандистское агентство РИА Новости

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Детали: Инцидент произошел в субботу днем в городе Кинель примерно в 40 километрах от Самары.

Правительство региона заявило, что "на пульт диспетчера службы 112 поступило сообщение о сильном хлопке".

Близкий к силовикам телеграм-канал Baza сообщил, что взрыв повредил островки безопасности и бетонные конструкции моста. Источники канала утверждают, что во время взрыва по мосту ехал грузовой поезд. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Как пишет РИА Новости со ссылкой на Куйбышевскую железную дорогу, движение грузовых поездов временно приостановлено в Самарской области из-за незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, на движение пассажирских поездов и электричек ЧП не влияет.