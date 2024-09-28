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У Зеленського кажуть, що США сприйняли План перемоги "з величезною зацікавленістю"

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоСубота, 28 вересня 2024, 20:20
У Зеленського кажуть, що США сприйняли План перемоги з величезною зацікавленістю
Володимир Зеленський під час зустрічі з Джо Байденом у США, фото ОП

Речник президента Сергій Никифоров заявив, що під час візиту Володимира Зеленського до США американська сторона виявила "величезну зацікавленість" до Плану перемоги, незважаючи на протилежні повідомлення ЗМІ.

Джерело: Никифоров в ефірі телемарафону, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Никифоров заявив, що під час реакції на План перемоги України "авторитетні західні ЗМІ підбирали різні епітети, типу "прийняли з прохолодою", "прийняли без ентузіазму", "прийняли скептично".

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Пряма мова: "Це все неправда. Його (План перемоги – ред.) прийняли з величезною зацікавленістю, його прийняли конструктивно, його взяли до роботи".

Деталі: Речник додав, що президент США Джо Байден "сказав, що 12 жовтня на "Рамштайні" на рівні лідерів він вже повернеться з якимись рішеннями і відповідями".

"Тому початок обнадійливий", – резюмував Никифоров.

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Що передувало: Цього тижня Bloomberg писав, що деякі західні посадовці намагались знизити очікування від представлення українського Плану перемоги, кажучи, що не бачать у ньому прориву.

А за даними The Wall Street Journal, адміністрація Байдена занепокоєна тим, що український План перемоги у війні проти Росії не має всеосяжної стратегії.

За інформацією ЗМІ, План перемоги, який публічно не розкривався передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.

ЗеленськийСША
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