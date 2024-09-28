У Зеленського кажуть, що США сприйняли План перемоги "з величезною зацікавленістю"
Речник президента Сергій Никифоров заявив, що під час візиту Володимира Зеленського до США американська сторона виявила "величезну зацікавленість" до Плану перемоги, незважаючи на протилежні повідомлення ЗМІ.
Джерело: Никифоров в ефірі телемарафону, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: Никифоров заявив, що під час реакції на План перемоги України "авторитетні західні ЗМІ підбирали різні епітети, типу "прийняли з прохолодою", "прийняли без ентузіазму", "прийняли скептично".
Пряма мова: "Це все неправда. Його (План перемоги – ред.) прийняли з величезною зацікавленістю, його прийняли конструктивно, його взяли до роботи".
Деталі: Речник додав, що президент США Джо Байден "сказав, що 12 жовтня на "Рамштайні" на рівні лідерів він вже повернеться з якимись рішеннями і відповідями".
"Тому початок обнадійливий", – резюмував Никифоров.
Що передувало: Цього тижня Bloomberg писав, що деякі західні посадовці намагались знизити очікування від представлення українського Плану перемоги, кажучи, що не бачать у ньому прориву.
А за даними The Wall Street Journal, адміністрація Байдена занепокоєна тим, що український План перемоги у війні проти Росії не має всеосяжної стратегії.
За інформацією ЗМІ, План перемоги, який публічно не розкривався передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.