У Зеленского говорят, что США восприняли План победы "с огромной заинтересованностью"

Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в США, фото ОП

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что во время визита Владимира Зеленского в США американская сторона проявила "огромную заинтересованность" к Плану победы, несмотря на противоположные сообщения СМИ.

Источник: Никифоров в эфире телемарафона, сообщает "Европейская правда"

Детали: Никифоров заявил, что во время реакции на План победы Украины "авторитетные западные СМИ подбирали различные эпитеты, вроде "приняли с прохладой", "приняли без энтузиазма", "приняли скептически".

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Прямая речь: "Это все неправда, его (План победы - ред.) приняли с огромной заинтересованностью, его приняли конструктивно, его приняли к работе".

Детали: Пресс-секретарь добавил, что президент США Джо Байден "сказал, что 12 октября на "Рамштайне" на уровне лидеров он уже вернется с какими-то решениями и ответами".

"Поэтому начало обнадеживающее", – резюмировал Никифоров.

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Что предшествовало: На этой неделе Bloomberg писал, что некоторые западные чиновники пытались снизить ожидания от представления украинского Плана победы, говоря, что не видят в нем прорыва.

А по данным The Wall Street Journal, администрация Байдена обеспокоена тем, что украинский План победы в войне против России не имеет всеобъемлющей стратегии.

По информации СМИ, План победы – который публично не раскрывался – предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.