Речник Зеленського: Першими про дозвіл на далекобійні удари по РФ дізнаються росіяни
Речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що першими про дозвіл Україні від союзників на удари вглиб території РФ західною далекобійною зброєю дізнаються самі росіяни.
Джерело: Никифоров в ефірі телемарафону в суботу
Пряма мова: "Треба розуміти, що першими про дозвіл бити вглиб території Росії дізнаються самі росіяни. Вони дізнаються першими, а вже потім буде зроблено офіційне оголошення".
Деталі: Речник зазначив, що "остаточного рішення однозначного" з цього приводу поки немає, але Зеленський "провів переговори з усіма сторонами, від яких залежить це рішення, які можуть надати відповідні можливості – Італія, Франція, Велика Британія і, звичайно, США".
За словами Никифорова, з боку України є "сильний загальний запит" до партнерів "з аргументами, з усіма задачами, всіма викладками того, що саме нам на практиці дозволить досягнути цей дозвіл".
"Є цей величезний запит, і ми сподіваємося, що партнери піддадуться", – сказав він.