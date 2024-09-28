Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Речник Зеленського: Першими про дозвіл на далекобійні удари по РФ дізнаються росіяни

Катерина ТищенкоСубота, 28 вересня 2024, 20:58
Речник Зеленського: Першими про дозвіл на далекобійні удари по РФ дізнаються росіяни
Сергій Никифоров, фото ОП

Речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що першими про дозвіл Україні від союзників на удари вглиб території РФ західною далекобійною зброєю дізнаються самі росіяни.

Джерело: Никифоров в ефірі телемарафону в суботу

Пряма мова: "Треба розуміти, що першими про дозвіл бити вглиб території Росії дізнаються самі росіяни. Вони дізнаються першими, а вже потім буде зроблено офіційне оголошення".

Реклама:

Деталі: Речник зазначив, що "остаточного рішення однозначного" з цього приводу поки немає, але Зеленський "провів переговори з усіма сторонами, від яких залежить це рішення, які можуть надати відповідні можливості – Італія, Франція, Велика Британія і, звичайно, США".

За словами Никифорова, з боку України є "сильний загальний запит" до партнерів "з аргументами, з усіма задачами, всіма викладками того, що саме нам на практиці дозволить досягнути цей дозвіл".

"Є цей величезний запит, і ми сподіваємося, що партнери піддадуться", – сказав він.

Зеленськийракетний удардопомога УкраїніРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Глава Міноборони Польщі: Україна не вступить в ЄС, доки не вирішиться питання Волинської трагедії

Україна просить трибунал в Гаазі зобов’язати Росію демонтувати Керченський міст

Пентагон: НАТО не буде збивати ракети і дрони над Україною, бо це "втягнення у війну"

ISW: Російський наступ досягне кульмінації найближчим часом

відеоІзраїль завдав удару по Бейруту: ціллю міг бути наступник Насралли

фотоЖурналісти встановили, де в центрі Лондона мешкає нардеп-утікач Дмитрук

Усі новини...
Зеленський
Зеленський підбив підсумки візиту до США: Багато завдань реалізували
У Зеленського кажуть, що США сприйняли План перемоги "з величезною зацікавленістю"
Кількість загиблих у лікарні Сум зросла до 8 – Зеленський
Останні новини
10:24
футболЛіга конференцій: "Челсі" з Мудриком розібрався з "Гентом", "Омонія" Безуса розгромила "Вікінгур"
10:22
Байден оцінив ймовірність широкомасштабної війни на Близькому Сході
10:06
Німеччина проти запровадження тарифів ЄС на китайські електромобілі – Reuters
10:05
В Австрії починаються консультації щодо формування уряду після тріумфу ультраправих
10:00
На Херсонщині через нічну російську атаку загинула людина, ще двоє постраждали
09:54
Виробник гаубиць CAESAR підписав контракт на поставку 12 САУ Україні
09:41
Нафта демонструє найбільше тижневе зростання з початку 2023 року: до чого тут Ізраїль
09:40
Можуть "усміхатися": вчені з'ясували, як спілкуються дельфіни
09:35
Армія РФ 14 разів вдарила по прикордонню Сумщини: 1 людина постраждала
09:32
Глава Міноборони Польщі: Україна не вступить в ЄС, доки не вирішиться питання Волинської трагедії
Усі новини...
Реклама:
Реклама: