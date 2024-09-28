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Спикер Зеленского: Первыми о разрешении на дальнобойные удары по РФ узнают россияне

Катерина ТищенкоСуббота, 28 сентября 2024, 20:58
Спикер Зеленского: Первыми о разрешении на дальнобойные удары по РФ узнают россияне
Сергей Никифоров, фото ОП

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что первыми о разрешении Украине от союзников на удары вглубь территории РФ западным дальнобойным оружием узнают сами россияне.

Источник: Никифоров в эфире телемарафона в субботу

Прямая речь: "Надо понимать, что первыми о разрешении бить вглубь территории России узнают сами россияне. Они узнают первыми, а уже потом будет сделано официальное объявление".

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Детали: Спикер отметил, что "окончательного решения однозначного" по этому поводу пока нет, но Зеленский "провел переговоры со всеми сторонами, от которых зависит это решение, которые могут предоставить соответствующие возможности – Италия, Франция, Великобритания и, конечно, США".

По словам Никифорова, со стороны Украины есть "сильный общий запрос" к партнерам "с аргументами, со всеми задачами, всеми выкладками того, что именно нам на практике позволит достичь это разрешение".

"Есть этот огромный запрос, и мы надеемся, что партнеры поддадутся", - сказал он.

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