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Топменеджеру "Енергоатома" призначили мільйон гривень застави

Катерина ТищенкоСубота, 28 вересня 2024, 21:16
Топменеджеру Енергоатома призначили мільйон гривень застави
затримання працівника "Енергоатома", фото прокуратури

Директору з контрольно-ревізійної роботи НАЕК "Енергоатом" Олександру Скопичу, якого в суботу затримали на хабарі, обрано запобіжний захід у вигляді застави у сумі 1 мільйон гривень.

Джерело: Київська міська прокуратура

затримання працівника
затримання працівника "Енергоатома", фото прокуратури

Деталі: Як зазначається в повідомленні, прокурори Київської міської прокуратури спільно з СБУ та за сприяння керівництва АТ "НАЕК Енергоатом" на одержанні 100 тисяч гривень неправомірної вигоди викрили 48-річного посадовця компанії.

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Дослівно: "За даними слідства, до нього звернувся представник приватного товариства із проханням допомогти в отриманні оплати від одного з гірничо-збагачувальних комбінатів, що входить до складу АТ "Енергоатом", за договором, укладеним ще в грудні 2022 року.

Посадовець пообіцяв вирішити це питання з керівництвом комбінату за 100 тисяч гривень. У разі ненадання грошей він заявив, що посприяє, аби укладений договір не був оплачений в жодному разі. Тож підприємець був змушений погодитись на ці умови.

 

Правоохоронці затримали співробітника АТ "Енергоатом" під час отримання грошей в порядку ст. 208 КПК України".

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Деталі: Посадовцю повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Йому обрано запобіжний захід у вигляді застави у сумі 1 мільйон гривень.

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюють співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Що передувало: У суботу Служба безпеки України затримала директора з контрольно-ревізійної роботи "Енергоатому" Олександра Скопича.

"Енергоатом" заявив, що Скопича затримали за активної участі представників компанії, і вона й надалі сприятиме слідчим.

Енергоатомхабаркорупція
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