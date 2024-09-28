Топ-менеджеру "Энергоатома" назначили залог в миллион гривен

Директору по контрольно-ревизионной работе НАЭК "Энергоатом" Александру Скопичу, которого в субботу задержали на взятке, избрана мера пресечения в виде залога в сумме 1 миллион гривен.

Источник: Киевская городская прокуратура

задержание работника "Энергоатома", фото прокуратуры

Детали: Как отмечается в сообщении, прокуроры Киевской городской прокуратуры совместно с СБУ и при содействии руководства АО "НАЭК Энергоатом" на получении 100 тысяч гривен неправомерной выгоды разоблачили 48-летнего чиновника компании.

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Дословно: "По данным следствия, к нему обратился представитель частного общества с просьбой помочь в получении оплаты от одного из горно-обогатительных комбинатов, входящего в состав АО "Энергоатом", по договору, заключенному еще в декабре 2022 года.

Чиновник пообещал решить этот вопрос с руководством комбината за 100 тысяч гривен. В случае непредоставления денег он заявил, что поспособствует, чтобы заключенный договор не был оплачен ни в коем случае. Поэтому предприниматель был вынужден согласиться на эти условия.

Правоохранители задержали сотрудника АО "Энергоатом" во время получения денег в порядке ст. 208 УПК Украины".

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Детали: Чиновнику сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Ему избрана мера пресечения в виде залога в сумме 1 миллион гривен.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Что предшествовало: В субботу Служба безопасности Украины задержала директора по контрольно-ревизионной работе "Энергоатома" Александра Скопича.

"Энергоатом" заявил, что Скопича задержали при активном участии представителей компании, и она и в дальнейшем будет способствовать следователям.