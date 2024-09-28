МЗС засудило підтримку Швейцарією ініціативи Китаю і Бразилії: Не можемо зрозуміти логіку

МЗС України висловило розчарування через підтримку Швейцарією "китайсько-бразильського консенсусу" щодо України й закликало всі країни, які підтримують міжнародне право і статут ООН, уникати участі в подібних ініціативах.

Джерело: коментар МЗС

Дослівно: "Українська сторона розчарована інформацією щодо підтримки швейцарською стороною так званого "Китайсько-бразильського консенсусу з 6 пунктів".

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Ми не можемо зрозуміти логіки такого рішення. Адже спільно з Швейцарською Конфедерацією ми організували перший глобальний Саміт миру 15-16 червня у Бюргенштоці, в якому взяли участь представники ста країн і міжнародних інституцій. Наші країни продовжують активно співпрацювати над збільшенням кількості підписантів підсумкового Комюніке цього саміту. Швейцарія бере участь у тематичних конференціях з конкретних пунктів Формули миру, метою яких є підготовка спільної мирної рамки для відновлення всеохоплюючого, справедливого і сталого миру для України".

Деталі: У МЗС наголосили, що всі ідеї, дискусії та плани щодо відновлення миру для України мають базуватися на двох принципах: "По-перше, нічого про Україну без України. По-друге, ці пропозиції мають ґрунтуватися на статуті ООН та включати повагу до суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів".

У міністерстві назвали українську Формулу миру єдиним шляхом до всеохоплюючого, справедливого та сталого миру й заявили, що немає потреби у створенні додаткових форматів та платформ для обговорення шляхів досягнення миру для України.

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Дослівно: "Будь-які ініціативи, які не містять чіткого посилання на статут ООН та не гарантують повного відновлення територіальної цілісності України, є неприйнятними. Такі "мирні ініціативи" лише створюють ілюзію діалогу, в той час як агресор продовжує свої злочинні дії.

Ми закликаємо Швейцарську Конфедерацію та всі країни, які підтримують міжнародне право і статут ООН, уникати участі в так званих "мирних ініціативах", які можуть лише ускладнити процес досягнення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру для України.

Ті ініціативи, які не визнають факту неспровокованої збройної агресії Росії проти України, прирівнюють жертву та агресора, пропонують деескалацію за рахунок суверенітету та територій України, не можуть бути підтримані Україною".

Що передувало: У суботу в департаменті закордонних справ Швейцарії заявили, що країна підтримує так звану "мирну ініціативу" Китаю та Бразилії щодо війни в Україні. Водночас речник швейцарського МЗС підкреслив важливість посилання на статут ООН у будь-яких мирних ініціативах стосовно України.