Швейцарія, яка приймала Саміт миру, підтримала ініціативу Китаю й Бразилії щодо України

Швейцарія підтримує так звану "мирну ініціативу" Китаю та Бразилії щодо війни в Україні, незважаючи на те, що в ній відсутнє посилання на Статут ООН та територіальну цілісність України.

Джерело: речник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Blick

Деталі: Як пояснив Бідо, Швейцарія підтримує "мирну ініціативу" Китаю і Бразилії, оскільки вона закликає до припинення вогню і політичного вирішення конфлікту та пропонує альтернативу "войовничим промовам", які прозвучали в ООН як з українського, так і з російського боку.

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Водночас речник швейцарського МЗС підкреслив важливість посилання на Статут ООН у будь-яких мирних ініціативах стосовно України, зазначивши, що про це говорив на виступі в Раді безпеки міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

Швейцарія, яка в червні прийняла перший Глобальний саміт на основі української Формули миру, була однією з небагатьох західних країн, які запросили на організовану Китаєм та Бразилією зустріч стосовно їхньої "мирної ініціативи" на полях Генеральної асамблеї ООН 27 вересня.

Що передувало: Про підтримку китайсько-бразильської ініціативи серед європейських країн також заявила Угорщина.

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Президент України Володимир Зеленський раніше назвав китайсько-бразильську пропозицію "деструктивною", передусім тому, що її не обговорювали з Україною.

Топдипломат Євросоюзу Жозеп Боррель також розкритикував цей "мирний план", зазначивши, що його учасники "думають категоріями капітуляції, говорячи про мир".