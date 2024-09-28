МИД осудил поддержку Швейцарией инициативы Китая и Бразилии: Не можем понять логику

МИД Украины выразил разочарование из-за поддержки Швейцарией "китайско-бразильского консенсуса" по Украине и призвал все страны, которые поддерживают международное право и устав ООН, избегать участия в подобных инициативах.

Источник: комментарий МИД

Дословно: "Украинская сторона разочарована информацией о поддержке швейцарской стороной так называемого "Китайско-бразильского консенсуса из 6 пунктов".

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Мы не можем понять логики такого решения. Ведь совместно со Швейцарской Конфедерацией мы организовали первый глобальный Саммит мира 15-16 июня в Бюргенштоке, в котором приняли участие представители ста стран и международных институтов. Наши страны продолжают активно сотрудничать над увеличением количества подписантов итогового Коммюнике этого саммита. Швейцария участвует в тематических конференциях по конкретным пунктам Формулы мира, целью которых является подготовка общей мирной рамки для восстановления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины".

Детали: В МИД отметили, что все идеи, дискуссии и планы по восстановлению мира для Украины должны базироваться на двух принципах: "Во-первых, ничего об Украине без Украины. Во-вторых, эти предложения должны основываться на уставе ООН и включать уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ".

В министерстве назвали украинскую Формулу мира единственным путем к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру и заявили, что нет необходимости в создании дополнительных форматов и платформ для обсуждения путей достижения мира для Украины.

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Дословно: "Любые инициативы, которые не содержат четкой ссылки на устав ООН и не гарантируют полного восстановления территориальной целостности Украины, являются неприемлемыми. Такие "мирные инициативы" лишь создают иллюзию диалога, в то время как агрессор продолжает свои преступные действия.

Мы призываем Швейцарскую Конфедерацию и все страны, которые поддерживают международное право и устав ООН, избегать участия в так называемых "мирных инициативах", которые могут только усложнить процесс достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины.

Те инициативы, которые не признают факта неспровоцированной вооруженной агрессии России против Украины, приравнивают жертву и агрессора, предлагают деэскалацию за счет суверенитета и территорий Украины, не могут быть поддержаны Украиной".

Что предшествовало: В субботу в департаменте иностранных дел Швейцарии заявили, что страна поддерживает так называемую "мирную инициативу" Китая и Бразилии по войне в Украине. В то же время представитель швейцарского МИД подчеркнул важность ссылки на устав ООН в любых мирных инициативах в отношении Украины.