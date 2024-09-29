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Росіяни атакували 12 громад Сумщини, за добу – 130 вибухів

Ольга Глущенко Неділя, 29 вересня 2024, 02:26
Росіяни атакували 12 громад Сумщини, за добу – 130 вибухів
наслідки ворожих обстрілів Сумщини, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 62 обстріли 12 громад Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 130 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади".

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"Сумська громада: внаслідок ворожих авіаційних ударів по місту Суми загинуло 10 людей. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 22 людини".

Деталі: По Великописарівській громаді ворог бив з артилерії та FPV-дронами, 25 вибухів.

По Краснопільській громаді здійснив обстріл з використанням FPV-дронів, артилерійські обстріли, скидання з БпЛА вибухового пристрою. Загалом – 26 вибухів.

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Миропільську громаду росіяни атакували мінометами та артилерією, 26 вибухів.

В Есманьській громаді зафіксували пуски КАБ, мінометний  обстріл, обстріл з використанням FPV-дрона – 18 вибухів.

По Середино-Будській громаді ворог бив з артилерії, мінометів, FPV-дронами – 19 вибухів.

По Юнаківській громаді була атака КАБ, 3 вибухи.

По Глухівській громаді росіяни здійснили обстріли з використанням FPV-дронів і мінометний обстріл, 7 вибухів.

На Новослобідську громаду ворог скинув 6 мін.

По Білопільській громаді ворог бив з артилерії, 2 вибухи.

По Хотінській громаді здійснив мінометний обстріл, 3 вибухи.

На Шалигинську громаду ворог скинув 2 міни.

Сумська областьвибухвійна
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