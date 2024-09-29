Росіяни атакували 12 громад Сумщини, за добу – 130 вибухів
Протягом минулого дня росіяни здійснили 62 обстріли 12 громад Сумської області.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "Зафіксовано 130 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади".
"Сумська громада: внаслідок ворожих авіаційних ударів по місту Суми загинуло 10 людей. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 22 людини".
Деталі: По Великописарівській громаді ворог бив з артилерії та FPV-дронами, 25 вибухів.
По Краснопільській громаді здійснив обстріл з використанням FPV-дронів, артилерійські обстріли, скидання з БпЛА вибухового пристрою. Загалом – 26 вибухів.
Миропільську громаду росіяни атакували мінометами та артилерією, 26 вибухів.
В Есманьській громаді зафіксували пуски КАБ, мінометний обстріл, обстріл з використанням FPV-дрона – 18 вибухів.
По Середино-Будській громаді ворог бив з артилерії, мінометів, FPV-дронами – 19 вибухів.
По Юнаківській громаді була атака КАБ, 3 вибухи.
По Глухівській громаді росіяни здійснили обстріли з використанням FPV-дронів і мінометний обстріл, 7 вибухів.
На Новослобідську громаду ворог скинув 6 мін.
По Білопільській громаді ворог бив з артилерії, 2 вибухи.
По Хотінській громаді здійснив мінометний обстріл, 3 вибухи.
На Шалигинську громаду ворог скинув 2 міни.