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Россияне атаковали 12 общин Сумщины, за сутки – 130 взрывов

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 29 сентября 2024, 02:26
Россияне атаковали 12 общин Сумщины, за сутки – 130 взрывов
последствия вражеских обстрелов Сумщины, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 62 обстрела 12 громад Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 130 взрывов. Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская громады".

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"Сумская громада: в результате вражеских авиационных ударов по городу Сумы погибли 10 человек. Ранения различной степени тяжести получили 22 человека".

Детали: По Великописаревской громаде враг бил из артиллерии и FPV-дронами, 25 взрывов.

По Краснопольской громаде совершил обстрел с использованием FPV-дронов, артиллерийские обстрелы, сброс с БпЛА взрывного устройства. В общем – 26 взрывов.

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Миропольскую громаду россияне атаковали минометами и артиллерией, 26 взрывов.

В Есманьской громаде зафиксировали пуски КАБ, минометный обстрел, обстрел с использованием FPV-дрона – 18 взрывов.

По Середино-Будской громаде враг бил из артиллерии, минометов, FPV-дронами – 19 взрывов.

По Юнаковской общине была атака КАБ, 3 взрыва.

По Глуховской общине россияне совершили обстрелы с использованием FPV-дронов и минометный обстрел, 7 взрывов.

На Новослободскую громаду враг сбросил 6 мин.

По Белопольской общине враг бил из артиллерии, 2 взрыва.

По Хотинской общине совершил минометный обстрел, 3 взрыва.

На Шалигинскую общину враг сбросил 2 мины.

Сумская областьвзрыввойна
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