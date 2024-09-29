Росіяни завдали по Запоріжжю понад 10 ударів: є руйнування і поранені
У неділю вранці голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про масовану атаку росіян на Запоріжжя, внаслідок якої зруйновано багатоквартирний будинок, спалахнули пожежі, щонайменше 5 поранених.
Джерело: Федоров у Telegram, ДСНС
Пряма мова Федорова: "Росіяни масовано атакують Запоріжжя. Поцілили по житловій забудові".
Деталі: Федоров також зазначив, що в місті зайнялося кілька пожеж. Частково зруйновано багатоквартирний будинок.
За попередніми даними, п'ятеро поранених.
Оновлено: Пізніше Федоров додав, що росіяни завдали понад 10 ударів по Запоріжжю.
Пряма мова Федорова: "Зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки.
Під завалами можуть бути люди".
Деталі: У ДСНС повідомили, що внаслідок авіаударів 4 людей були поранені, з них один врятований.
Значних руйнувань зазнали багатоповерховий та 6 приватних будинків у різних районах міста. Сталося декілька загорянь.
За попередніми даними, під завалами багатоквартирного будинку може перебувати жінка.
Що передувало: Повідомлялося, що вранці 29 вересня під час повітряної тривоги у Запоріжжі було чутно звуки вибухів.