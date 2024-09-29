Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни завдали по Запоріжжю понад 10 ударів: є руйнування і поранені

Ольга Глущенко Неділя, 29 вересня 2024, 07:04
Росіяни завдали по Запоріжжю понад 10 ударів: є руйнування і поранені
зрйнований у Запоріжжі будинок, фото Федорова

У неділю вранці голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про масовану атаку росіян на Запоріжжя, внаслідок якої зруйновано багатоквартирний будинок, спалахнули пожежі, щонайменше 5 поранених.

Джерело: Федоров у Telegram, ДСНС

Пряма мова Федорова: "Росіяни масовано атакують Запоріжжя. Поцілили по житловій забудові".

Реклама:

Деталі: Федоров також зазначив, що в місті зайнялося кілька пожеж. Частково зруйновано багатоквартирний будинок.

За попередніми даними, п'ятеро поранених.

Оновлено: Пізніше Федоров додав, що росіяни завдали понад 10 ударів по Запоріжжю.

РЕКЛАМА:

Пряма мова Федорова: "Зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки.

Під завалами можуть бути люди".

Деталі: У ДСНС повідомили, що внаслідок авіаударів 4 людей були поранені, з них один врятований.

Значних руйнувань зазнали багатоповерховий та 6 приватних будинків у різних районах міста. Сталося декілька загорянь.

За попередніми даними, під завалами багатоквартирного будинку може перебувати жінка.

 
руйнування в Запоріжжі
фото Федорова
 
зруйнований будинок у Запоріжжі
фото: Суспільне

Що передувало: Повідомлялося, що вранці 29 вересня під час повітряної тривоги у Запоріжжі було чутно звуки вибухів.

Запоріжжявибухобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили: Крім "Шахедів" росіяни все частіше запускають дрони невстановленого типу

відеоПрикордонники показали кадри боїв за газовидобувні вежі біля Зміїного

ЗМІ: Під Донецьком знищено шість офіцерів з Північної Кореї

США завдали ударів по об'єктах хуситів в Ємені

ЗМІ: Західна розвідка вважає, що Росія отримує від КНДР половину снарядів

фотоПоліція каже, що разом з США та Інтерполом перекрила канал втечі українців до ЄС

Усі новини...
Наслідки удару по Сумах: 10 загиблих, 22 поранених, з них 5 "важких"
Генштаб: Основні наступальні зусилля ворог зосереджує на Покровському напрямку
У низці регіонів Росії пролунали вибухи, спалахнули пожежі
Росія у війні проти України втратила ще 1170 солдатів
Останні новини
10:59
БоксБерінчик проведе титульний захист в андеркарді реваншу Усик – Ф’юрі
10:52
Зеленський пообіцяв представити План перемоги на "Рамштайні"
10:35
Повітряні сили: Крім "Шахедів" росіяни все частіше запускають дрони невстановленого типу
10:34
відеоПрикордонники показали кадри боїв за газовидобувні вежі біля Зміїного
10:00
CNN: США не отримали гарантій від Ізраїлю, що атак на ядерні об’єкти Ірану не буде
09:56
Постійно жертвуєте собою заради допомоги іншим? 7 ознак синдрому рятівника та як його позбутися
09:34
відеоУкраїнець Скапінцев відзначив дебют за "Бостон Селтікс" красивим алей-упом
09:32
Швеція готується відправити своїх військових до Латвії
09:14
Трамп закликає Ізраїль атакувати ядерні об’єкти Ірану
08:52
Над трьома областями РФ збивали українські безпілотники
Усі новини...
Реклама:
Реклама: