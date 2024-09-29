Росіяни завдали по Запоріжжю понад 10 ударів: є руйнування і поранені

У неділю вранці голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про масовану атаку росіян на Запоріжжя, внаслідок якої зруйновано багатоквартирний будинок, спалахнули пожежі, щонайменше 5 поранених.

Джерело: Федоров у Telegram, ДСНС

Пряма мова Федорова: "Росіяни масовано атакують Запоріжжя. Поцілили по житловій забудові".

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Деталі: Федоров також зазначив, що в місті зайнялося кілька пожеж. Частково зруйновано багатоквартирний будинок.

За попередніми даними, п'ятеро поранених.

Оновлено: Пізніше Федоров додав, що росіяни завдали понад 10 ударів по Запоріжжю.

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Пряма мова Федорова: "Зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки.

Під завалами можуть бути люди".

Деталі: У ДСНС повідомили, що внаслідок авіаударів 4 людей були поранені, з них один врятований.

Значних руйнувань зазнали багатоповерховий та 6 приватних будинків у різних районах міста. Сталося декілька загорянь.

За попередніми даними, під завалами багатоквартирного будинку може перебувати жінка.

руйнування в Запоріжжі фото Федорова

зруйнований будинок у Запоріжжі фото: Суспільне

Що передувало: Повідомлялося, що вранці 29 вересня під час повітряної тривоги у Запоріжжі було чутно звуки вибухів.