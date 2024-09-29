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Россияне нанесли по Запорожью более 10 ударов: есть разрушения и раненые

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 29 сентября 2024, 07:04
Россияне нанесли по Запорожью более 10 ударов: есть разрушения и раненые
разрушенный в Запорожье дом, фото Федорова

В воскресенье утром глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о массированной атаке россиян на Запорожье, в результате которой разрушен многоквартирный дом, вспыхнули пожары, по меньшей мере 5 раненых.

Источник: Федоров в Telegram, ГСЧС

Прямая речь Федорова: "Россияне массированно атакуют Запорожье. Поцелили по жилой застройке".

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Детали: Федоров также отметил, что в городе загорелось несколько пожаров. Частично разрушен многоквартирный дом.

По предварительным данным, пятеро раненых.

Обновлено: Позже Федоров добавил, что россияне нанесли более 10 ударов по Запорожью.

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Прямая речь Федорова: "Разрушена многоэтажка и частные дома.

Под завалами могут быть люди".

Детали: В ГСЧС сообщили, что в результате авиаударов 4 человека были ранены, из них один спасен.

Значительным разрушениям подверглись многоэтажный и 6 частных домов в разных районах города. Произошло несколько возгораний.

По предварительным данным, под завалами многоквартирного дома может находиться женщина.

 
фото Федорова
 
фото: суспільне

Запорожьевзрывобстрел
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