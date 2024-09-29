У Росії заявили про атаку 125 безпілотників

У Міноборони Росії заявили, що регіони Федерації в неділю вночі нібито атакували 125 українських БпЛА.

Джерело: МО РФ

Деталі: У російському відомстві кажуть, що їхня ППО нібито знищила 125 українських БпЛА літакового типу, які атакували об'єкти на території РФ.

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Дослівно: "67 БПЛА перехоплено та знищено над територією Волгоградської області, 17 – над територією Бєлгородської, 17 – над територією Воронезької області, 18 – над територією Ростовської області, по одному – над територією Брянської та Курської областей і Краснодарського краю, 3 БПЛА – над акваторією Азовського моря".

Що передувало: За даними російських пабліків, у Єйську Краснодарського краю РФ біля військового містечка пролунали вибухи. Крім Краснодарського краю, вибухи були у Ростовській, Воронезькій, Волгоградській областях.