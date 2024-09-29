В России заявили об атаке 125 беспилотников

В Минобороны России заявили, что регионы Федерации в воскресенье ночью якобы атаковали 125 украинских БпЛА.

Источник: МО РФ

Детали: В российском ведомстве говорят, что их ПВО якобы уничтожила 125 украинских БПЛА самолетного типа, которые атаковали объекты на территории РФ.

Реклама:

Дословно: "67 БПЛА перехвачено и уничтожено над территорией Волгоградской области, 17 - над территорией Белгородской, 17 - над территорией Воронежской области, 18 - над территорией Ростовской области, по одному - над территорией Брянской и Курской областей и Краснодарского края, 3 БПЛА - над акваторией Азовского моря".

Что предшествовало: По данным российских пабликов, в Ейске Краснодарского края РФ возле военного городка прогремели взрывы. Кроме Краснодарского края, взрывы были в Ростовской, Воронежской, Волгоградской областях.