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Удар КАБами по Запоріжжю: кількість поранених зросла

Роман ПетренкоНеділя, 29 вересня 2024, 09:41
Удар КАБами по Запоріжжю: кількість поранених зросла
фото поліції

Зросла кількість поранених внаслідок ударів росіян по Запоріжжю до семи осіб.

Джерело: Запорізька ОВА, поліція області

Деталі: В ОВА спершу повідомили, що відомо про 6 поранених - 2 чоловіків та 4 жінок.

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У лікарні двоє - одна людина в тяжкому стані, друга - у середньому.

Згодом з-під завалів багатоповерхівки рятувальники дістали ще одну жінку. Її доставили у лікарню.

За попередньою інформацією, росіяни 13 разів вгатили КАБами по території обласного центру.

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Одне із влучань прийшлося по житловій багатоповерхівці. У результаті чого будинок частково зруйнований. На місці проходить пошуково-рятувальна операція.

Ще чотири влучання зафіксовані поблизу об'єкту інфраструктури та у приватному секторі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені складські приміщення, будинки, транспортні засоби громадян.

 

Нагадаємо: У неділю вранці стало відомо про масовану атаку росіян на Запоріжжя, внаслідок якої зруйновано багатоквартирний будинок, спалахнули пожежі

Запоріжжяобстріл
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