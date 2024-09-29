Удар КАБами по Запорожью: количество раненых возросло

Возросло количество раненых в результате ударов россиян по Запорожью до семи человек.

Источник: Запорожская ОВА, полиция области

Детали: В ОВА сначала сообщили, что известно о 6 раненых - 2 мужчин и 4 женщин.

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В больнице двое - один человек в тяжелом состоянии, второй - в среднем.

Впоследствии из-под завалов многоэтажки спасатели достали еще одну женщину. Ее доставили в больницу.

По предварительной информации, россияне 13 раз ударили КАБами по территории областного центра.

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Одно из попаданий пришлось по жилой многоэтажке. В результате чего дом частично разрушен. На месте проходит поисково-спасательная операция.

Еще четыре попадания зафиксированы вблизи объекта инфраструктуры и в частном секторе. Взрывной волной и обломками повреждены складские помещения, дома, транспортные средства граждан.

Напомним: В воскресенье утром стало известно о массированной атаке россиян на Запорожье, в результате которой разрушен многоквартирный дом, вспыхнули пожары