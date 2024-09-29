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Уволили комбрига 72 ОМБр, которая защищает Угледар

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 сентября 2024, 10:13
Уволили комбрига 72 ОМБр, которая защищает Угледар
фото: 72 омбр

Командир 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев полковник Иван Винник поблагодарил бойцов после увольнения с должности.

Источник: 72 ОМБр, Оперативное командование "Север"

Прямая речь Винника: "Господа офицеры, сержанты, солдаты!

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От лета 2022 до сегодня - я имел долгий и непростой путь. Но он не был тяжелым, потому что преодолевал я его не один. Рядом была верная и мотивированная команда.

Спасибо каждому и каждой за ваше терпение, волю и силы. Спасибо, что слушали, слышали, говорили, предлагали. Спасибо за совместную борьбу. Спасибо, что были рядом. Я это очень ценю!

Для меня честь быть частью "Черных Запорожцев", и та связь, которая образовалась между нами, останется навсегда.

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Учитесь. Боритесь. Не опускайте рук и уверенно шагайте к нашей Победе".

Детали: Сейчас в Угледаре критическая ситуация.

 

ОК "Север" на прошлой неделе писало, якобы Винник назначен на высшую должность "с целью продвижения по службе и для передачи боевого опыта".

Там отмечали, что Винник - пример настоящего и честного боевого офицера, опытного и человечного командира.

Дословно ОК: "Под его руководством бригада прошла непростой путь, однако достойно держала определенные ей направления обороны.

Сначала был Бахмут, затем Угледар, где в январе-феврале 2023 года бригада смогла отразить одно из крупнейших наступлений за время российско-украинской войны".

Напомним: Соучредитель аналитического проекта Deep State Руслан Микула считает, что потеря города Угледар в Донецкой области, где украинские военные более двух лет сдерживали наступление сил РФ, является вопросом нескольких дней, возможно, недель.

Донецкая областьВооруженные силы
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