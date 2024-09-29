У Запоріжжі завершили пошукові роботи – 16 поранених

Внаслідок нічного удару КАБами по Запоріжжю поранені 16 цивільних.

Джерело: МВС, Запорізька ОВА

Деталі: Підтверджено, що росіяни скинули 13 авіабомб на Запоріжжя.

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Кількість постраждалих зросла до 11 людей.

Аварійно-рятувальні роботи завершено.

За даними ОВА, серед поранених – два чоловіки та дев’ять жінок, найстаршій з яких 83 роки.

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У лікарні зараз троє людей, восьмеро від госпіталізації відмовилися.

Оновлено: За декілька годин стало відомо, що у Запоріжжі завершені пошуково-рятувальні роботи.

Внаслідок російських авіаударів 16 людей отримали поранення.

За даними влади, поранені дев'ять жінок, п'ять чоловіків та дві дитини - хлопець 17 років та дівчинка 8 років.

У лікарні залишаються дві постраждалі жінки.

Нагадаємо: У неділю вранці стало відомо про масовану атаку росіян на Запоріжжя, внаслідок якої зруйновано багатоквартирний будинок, спалахнули пожежі.