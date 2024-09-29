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В Запорожье завершили поисковые работы - 16 раненых

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 сентября 2024, 14:03
В Запорожье завершили поисковые работы - 16 раненых
фото: МВД

В результате ночного удара КАБами по Запорожью ранены 16 гражданских.

Источник: МВД, Запорожская ОВА

Детали: Подтверждено, что россияне сбросили 13 авиабомб на Запорожье.

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Количество пострадавших возросло до 11 человек.

Аварийно-спасательные работы завершены.

По данным ОВА, среди раненых - два мужчины и девять женщин, самой старшей из которых 83 года.

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В больнице сейчас три человека, восемь от госпитализации отказались.

Обновлено: Через несколько часов стало известно, что в Запорожье завершены поисково-спасательные работы.

В результате российских авиаударов 16 человек получили ранения.

По данным властей, ранены девять женщин, пять мужчин и два ребенка - парень 17 лет и девочка 8 лет.

В больнице остаются две пострадавшие женщины.

Напомним: В воскресенье утром стало известно о массированной атаке россиян на Запорожье, в результате которой разрушен многоквартирный дом, вспыхнули пожары.

Запорожьеобстрел
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