Зеленський: Росія за тиждень застосувала 300 "Шахедів" та 900 авіабомб
Неділя, 29 вересня 2024, 13:20
Загалом за цей тиждень російська армія застосувала майже 900 авіаційних бомб, більш ніж 300 "Шахедів" та 40 ракет.
Джерело: президент Володимир Зеленський
Деталі: Зеленський відреагував на російський удар по Запоріжжю 29 вересня.
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За його даними загалом були поранені 13 людей, двох вдалося врятувати з-під завалів.
Пряма мова Зеленського: "Загалом тільки за один цей тиждень російська армія застосувала майже 900 авіаційних бомб, більш ніж 300 "Шахедів" і понад 40 ракет.
Цей російський терор не знає пауз, і його можна зупинити тільки єдністю світу – єдністю в підтримці України та єдністю в тиску на Росію за війну".
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