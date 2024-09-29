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Зеленський: Росія за тиждень застосувала 300 "Шахедів" та 900 авіабомб

Роман ПетренкоНеділя, 29 вересня 2024, 13:20
Зеленський: Росія за тиждень застосувала 300 Шахедів та 900 авіабомб
ілюстративне фото: дснс харківщини

Загалом за цей тиждень російська армія застосувала майже 900 авіаційних бомб, більш ніж 300 "Шахедів" та 40 ракет.

Джерело: президент Володимир Зеленський

Деталі: Зеленський відреагував на російський удар по Запоріжжю 29 вересня.

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За його даними загалом були поранені 13 людей, двох вдалося врятувати з-під завалів.

Пряма мова Зеленського: "Загалом тільки за один цей тиждень російська армія застосувала майже 900 авіаційних бомб, більш ніж 300 "Шахедів" і понад 40 ракет.

Цей російський терор не знає пауз, і його можна зупинити тільки єдністю світу – єдністю в підтримці України та єдністю в тиску на Росію за війну".

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