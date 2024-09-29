Зеленский: Россия за неделю применила 300 "Шахедов" и 900 авиабомб

Всего за эту неделю российская армия применила почти 900 авиационных бомб, более 300 "Шахедов" и 40 ракет.

Источник: президент Владимир Зеленский

Детали: Зеленский отреагировал на российский удар по Запорожью 29 сентября.

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По его данным всего были ранены 13 человек, двух удалось спасти из-под завалов.

Прямая речь Зеленского: "В целом только за одну эту неделю российская армия применила почти 900 авиационных бомб, более 300 "Шахедов" и более 40 ракет.

Этот российский террор не знает пауз, и его можно остановить только единством мира - единством в поддержке Украины и единством в давлении на Россию за войну".