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Ізраїль ліквідував ще одного командира "Хезболли", таким чином знищивши майже все їхнє керівництво

Роман ПетренкоНеділя, 29 вересня 2024, 15:48
Ізраїль ліквідував ще одного командира Хезболли, таким чином знищивши майже все їхнє керівництво
фото до ліквідації насралли та караті: цахал

Хезболла оголосила про смерть старшого військового командира Алі Каракі, який загинув під час масштабних ізраїльських авіаударів по Дахії, в результаті яких загинув колишній голова "Хезболли" Хасан Насралла.

Джерело: The Guardian, ЦАХАЛ

Деталі: Він був командувачем південним фронтом "Хезболли". Його намагалися вбити 23 вересня, але марно.

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"Хезболла" повідомила про смерть Каракі, додавши, що він "безпосередньо і на місцях відповідав за керівництво південним фронтом з усіма його осями та підрозділами на фронті підтримки з 8 жовтня 2023 року і до своєї благословенної мученицької смерті".

Видання наголошує, що Каракі був останнім з низки військових командирів, які були вбиті Ізраїлем, "внаслідок чого вище військове керівництво "Хезболли" було майже повністю знищене".

ЦАХАЛ зазначає, що також було ліквідовано понад 20 інших терористів різного рангу, які перебували в підземній штаб-квартирі в Бейруті, розташованій під цивільними будівлями, і керували терористичними операціями "Хезболли" проти Держави Ізраїль.

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Нагадаємо: Напередодні ЦАХАЛ офіційно оголосив про ліквідацію Насралли внаслідок авіаудару армії Ізраїлю по Бейруту.

ІзраїльЛівантероризм
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