Израиль ликвидировал еще одного командира "Хезболлы", таким образом уничтожив почти все их руководство

Хезболла объявила о смерти старшего военного командира Али Караки, погибшего во время масштабных израильских авиаударов по Дахии, в результате которых погиб бывший глава "Хезболлы" Хасан Насралла.

Источник: The Guardian, ЦАХАЛ

Детали: Он был командующим южным фронтом "Хезболлы". Его пытались убить 23 сентября, но безуспешно.

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"Хезболла" сообщила о смерти Караки, добавив, что он „непосредственно и на местах отвечал за руководство южным фронтом со всеми его осями и подразделениями на фронте поддержки с 8 октября 2023 года и до своей благословенной мученической смерти".

Издание отмечает, что Караки был последним из ряда военных командиров, которые были убиты Израилем, "в результате чего высшее военное руководство "Хезболлы" было почти полностью уничтожено".

ЦАХАЛ отмечает, что также было ликвидировано более 20 других террористов различного ранга, которые находились в подземной штаб-квартире в Бейруте, расположенной под гражданскими зданиями, и руководили террористическими операциями "Хезболлы" против Государства Израиль.

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Напомним: Накануне ЦАХАЛ официально объявил о ликвидации Насраллы в результате авиаудара армии Израиля по Бейруту.