Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Израиль ликвидировал еще одного командира "Хезболлы", таким образом уничтожив почти все их руководство

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 сентября 2024, 15:48
Израиль ликвидировал еще одного командира Хезболлы, таким образом уничтожив почти все их руководство
фото до ликвидации насраллы и карати: цахал

Хезболла объявила о смерти старшего военного командира Али Караки, погибшего во время масштабных израильских авиаударов по Дахии, в результате которых погиб бывший глава "Хезболлы" Хасан Насралла.

Источник: The GuardianЦАХАЛ

Детали: Он был командующим южным фронтом "Хезболлы". Его пытались убить 23 сентября, но безуспешно.

Реклама:

"Хезболла" сообщила о смерти Караки, добавив, что он „непосредственно и на местах отвечал за руководство южным фронтом со всеми его осями и подразделениями на фронте поддержки с 8 октября 2023 года и до своей благословенной мученической смерти".

Издание отмечает, что Караки был последним из ряда военных командиров, которые были убиты Израилем, "в результате чего высшее военное руководство "Хезболлы" было почти полностью уничтожено".

ЦАХАЛ отмечает, что также было ликвидировано более 20 других террористов различного ранга, которые находились в подземной штаб-квартире в Бейруте, расположенной под гражданскими зданиями, и руководили террористическими операциями "Хезболлы" против Государства Израиль.

РЕКЛАМА:

Напомним: Накануне ЦАХАЛ официально объявил о ликвидации Насраллы в результате авиаудара армии Израиля по Бейруту.

ИзраильЛивантерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Наступление россиян на Донетчине может достичь кульминации в ближайшие месяцы

Минобороны: В Украине проведут аудит критических предприятий, но бронирование не приостановят

Совет ЕС договорился о €35 млрд для Украины в рамках кредита G7 с привлечением росактивов

"Укрпочта" планирует доставлять товары из Amazon в Украину

Правительство обновило правила доставки повесток по почте: как изменится процедура

фотоПравоохранители задержали военного Гнездилова, который публично ушел в "самоволку"

Все новости...
Израиль
ЦАХАЛ заявляет о ликвидации еще одного чиновника "Хезболлы"
Байден о ликвидации лидера "Хезболлы": Акт справедливости для его жертв
ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера "Хезболлы"
Последние новости
04:24
Украина может удерживать территорию в Курской области еще несколько месяцев – Bloomberg
04:04
футбол"Шахтер" назвал лучшего игрока сентября
03:26
Белый дом беспокоит информация о возможных телефонных звонках Трампа и Путина – пресс-секретарь
02:42
ISW: Наступление россиян на Донетчине может достичь кульминации в ближайшие месяцы
02:05
ФутболНовичок MLS хочет подписать Салаха и Де Брейне
02:04
обновляется от 21:54Российские войска запустили ударные БпЛА с юга
01:52
ОбновленоНа Киевщине ПВО работала по вражеским беспилотникам
01:12
Кадыров предложил отправлять из Чечни на войну нарушителей ПДД
00:52
В Одесскую область летела управляемая ракета, прогремел взрыв – СМИ
00:28
Как отличить инфаркт от остановки сердца: симптомы
Все новости...
Реклама:
Реклама: