ЗМІ: супутник показав, що після удару ракетний арсенал у Волгоградській області вцілів
Неділя, 29 вересня 2024, 21:19
"Радио Свобода" оприлюднило супутниковий знімок, на якому зафіксовано, що арсенал ракетно-артилерійського озброєння біля селища Котлубань Волгоградської області РФ не був уражений.
Джерело: "Радио Свобода"
Деталі: Зазначається, що на супутниковому знімку за 29 вересня видно, що поруч з арсеналом головного ракетно-артилерійського управління після удару українських дронів виникла пожежа, але на територію складу боєприпасів вогонь не поширився.
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Нагадаємо: Перед цим у Генштабі ЗСУ повідомляли, що Сили оборони у ніч на 29 вересня вразили арсенал зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських окупантів біля селища Котлубань Волгоградської області РФ.