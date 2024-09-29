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ЗМІ: супутник показав, що після удару ракетний арсенал у Волгоградській області вцілів

Станіслав ПогоріловНеділя, 29 вересня 2024, 21:19
ЗМІ: супутник показав, що після удару ракетний арсенал у Волгоградській області вцілів
Фото: Генштаб ЗСУ

"Радио Свобода" оприлюднило супутниковий знімок, на якому зафіксовано, що арсенал ракетно-артилерійського озброєння біля селища Котлубань Волгоградської області РФ не був уражений.

Джерело: "Радио Свобода"

Деталі: Зазначається, що на супутниковому знімку за 29 вересня видно, що поруч з арсеналом головного ракетно-артилерійського управління після удару українських дронів виникла пожежа, але на територію складу боєприпасів вогонь не поширився.

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Нагадаємо: Перед цим у Генштабі ЗСУ повідомляли, що Сили оборони у ніч на 29 вересня вразили арсенал зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських окупантів біля селища Котлубань Волгоградської області РФ.

РосіябезпілотникивійнаУкраїна
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