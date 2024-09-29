У Генштабі підтвердили ураження арсеналу зброї з іранськими ракетами у Волгоградській області РФ

Сили оборони у ніч на 29 вересня вразили арсенал зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських окупантів біля селища Котлубань Волгоградської області РФ.

Джерело: повідомлення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "За наявною інформацією, напередодні удару до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами. Військовий об'єкт мав щільне прикриття засобами РЕБ і ППО, втім наші підрозділи успішно виконали бойове завдання. На території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів".

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Деталі: Повідомляється, що операцію провели Сили безпілотних систем у взаємодії з підрозділами Сил спеціальних операцій ЗСУ, головного управління розвідки МОУ та СБУ.

В Генштабі зазначили, що Сили оборони продовжують підривати воєнний потенціал ворога.

Нагадаємо: Перед цим У Міноборони Росії заявили, що регіони Федерації в неділю вночі нібито атакували 125 українських БпЛА. За даними російських пабліків, у Єйську Краснодарського краю РФ біля військового містечка пролунали вибухи. Крім Краснодарського краю, вибухи були у Ростовській, Воронезькій, Волгоградській областях.