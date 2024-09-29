У Байдена не рекомендують Ізраїлю розпочинати наземну операцію у Лівані – WP
Американське видання The Washington Post із посиланням на проінформованих співрозмовників повідомило, що офіційні особи США не рекомендують Ізраїлю здійснювати наземну військову операцію у Лівані.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post
Деталі: Повідомляється, що співрозмовники журналістів зазначили, що "посадовці США, як і раніше, рекомендують Ізраїлю не починати наземне вторгнення в Ліван", оскільки це лише ускладнить спроби Ізраїлю послабити "Хезболлу".
Посадовці адміністрації американського президента Джо Байдена заявили, що вони все ще оцінюють ситуацію у Лівані та свої наступні кроки, попередивши, що важко передбачити, що може статися після загибелі лідера "Хезболли" Хасана Насралли в результаті авіаудару Ізраїлю.
Водночас відомо, що війська США в регіоні готуються до можливої відповіді Ірану на вбивство Насралли.
Також один зі співробітників адміністрації сказав, що США готуються до низки можливих дій у відповідь, включаючи пряму відповідь з боку "Хезболли", атаки підконтрольних Ірану сил, таких як хусити в Ємені, атаки Ірану на військових США в регіоні або безпосередній ракетний удар Ірану по Ізраїлю.
Нагадаємо:
- 28 вересня ЦАХАЛ офіційно оголосив про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралли внаслідок авіаудару армії Ізраїлю по Бейруту.
- Нещодавно міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант оголосив про початок "нової фази" війни, зосередивши її увагу на північному фронті проти "Хезболли" в Лівані. Цьому передували численні вибухи пейджерів і рацій членів "Хезболли".
- Вже 23 вересня Пентагон оголосив, що США відправляють додаткові війська на Близький Схід на тлі ескалації між Ізраїлем і силами угруповання "Хезболла", що базується на півдні Лівану.