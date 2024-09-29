У Байдена не рекомендуют Израилю начинать наземную операцию в Ливане – WP

Американское издание The Washington Post со ссылкой на информированных собеседников сообщило, что официальные лица США не рекомендуют Израилю осуществлять наземную военную операцию в Ливане.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post

Детали: Сообщается, что собеседники журналистов отметили, что "чиновники США по-прежнему рекомендуют Израилю не начинать наземное вторжение в Ливан", поскольку это лишь усложнит попытки Израиля ослабить "Хезболлу".

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Чиновники администрации американского президента Джо Байдена заявили, что они всё ещё оценивают ситуацию в Ливане и свои следующие шаги, предупредив, что трудно предсказать, что может произойти после гибели лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы в результате авиаудара Израиля.

В то же время известно, что войска США в регионе готовятся к возможному ответу Ирана на убийство Насраллы.

Также один из сотрудников администрации сказал, что США готовятся к ряду возможных ответных действий, включая прямой ответ со стороны "Хезболлы", атаки подконтрольных Ирану сил, таких как хуситы в Йемене, атаки Ирана на военных США в регионе или непосредственный ракетный удар Ирана по Израилю.

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Напомним: