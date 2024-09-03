У лікарні помер фельдшер "швидкої", який постраждав від удару РФ по Харкову 1 вересня
3 вересня у лікарні помер 21-річний фельдшер екстреної медичної допомоги Євген Юрко, який постраждав внаслідок російського обстрілу Харкова 1 вересня.
Джерело: начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов, Харківський національний медичний університет
Пряма мова Синєгубова: "На жаль, один постраждалий внаслідок ворожих ударів по Харкову помер у лікарні. Фельдшеру екстреної медичної допомоги був 21 рік".
Деталі: Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив, що загиблий Євген Юрко був п’ятикурсником медуніверситету. Під час обстрілу 1 вересня він отримав серйозні поранення, його стан лікарі оцінювали як важкий.
"Співчуваю усім рідним та близьким хлопця. Вірю, що наш ворог відповість за це перерване життя, як і за тисячі життів інших безневинно вбитих українців", - додав Терехов.
У Харківському національному медичному університеті зазначили, що Юрко разом із колегами медик прибув на виклик до торговельного центру біля станції метро "Академіка Павлова".
Нагадаємо:
- Удень 1 вересня росіяни завдали близько 10 ударів по Харкову, постраждали понад 40 людей. Зокрема, внаслідок повторного ракетного удару по Харкову постраждали рятувальники та лікарі, які приїхали на виклик після обстрілу.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на новий удар росіян по Харкову та звернувся до світових лідерів.
- За даними прокуратури, Харків атакували балістичними ракетами типу "Іскандер-М" з території Росії.