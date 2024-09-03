У Полтаві кількість загиблих зросла до 51, ще 219 людей поранені

Кількість загиблих внаслідок російського удару балістикою по інституту в Полтаві зросла до 51, ще 219 людей поранені.

Джерело: перша леді України Олена Зеленська, речник Міноборони Дмитро Лазуткін в етері телемарафону, Офіс генерального прокурора у соцмережах

Пряма мова Зеленської: "Це приголомшлива трагедія для всієї України. Ворог влучив у навчальний заклад і лікарню".

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Деталі: Також перша леді висловила співчуття рідним загиблих і постраждалих внаслідок російського ракетного обстрілу Полтави.

Пізніше Лазуткін повідомив, що кількість загиблих від ударів на той момент складало 49 осіб, кількість травмованих зросла до 219. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

За його даними, під час удару в інституті відбувався навчальний процес. О 9:08 почав лунати сигнал повітряної тривоги, усі вирушили в укриття, за кілька хвилин після тривоги прогриміли вибухи.

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Пряма мова Лазуткіна: "Жодних шикувань чи інших заходів у момент удару не відбувалося".

Оновлено: О 18:20 Офіс генпрокурора повідомив, що загиблих внаслідок атаки уже 51. Розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України).

За даними слідства, 3 вересня збройні сили РФ здійснили повітряну атаку по Полтаві попередньо двома балістичними ракетами "Іскандер- М".

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