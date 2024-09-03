Сухопутні війська проведуть розслідування щодо удару по інституту в Полтаві
Сухопутні війська проводять розслідування щодо удару по одному з військових навчальних закладів Полтави, куди 3 вересня влучили ракети армії РФ.
Джерело: Сухопутні війська, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Дослівно Сухопутні війська: "Командування Сухопутних військ проводить розслідування, щоб виявити, чи було зроблено достатньо, аби убезпечити життя і здоровʼя військовослужбовців на обʼєкті. І щоб зʼясувати, чи належно здійснювалося керівництво закладом в умовах постійної ракетної загрози противника".
Деталі: У командуванні зазначили, що заходи щодо убезпечення особового складу на обʼєктах будуть посилені, як і вимоги до дисципліни та до командування наших частин.
Там закликали міжнародних партнерів пришвидшити надання допомоги, яка дозволить відсунути смертоносну російську зброю від українських кордонів.
Співчуття близьким постраждалих висловив і головнокомандувач ЗСУ. Він додав, що військова служба правопорядку у Збройних Силах України максимально залучена до оперативного розслідування цієї події.
Що передувало:
- Російський агресор 3 вересня завдав удару по одному з навчальних закладів міста Полтава: за попередніми даними, понад чотири десятки людей вбито, майже дві сотні - поранено, люди ще є під завалами.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на удар балістикою російських військ по Полтаві 3 вересня, та повідомив, що станом на 14.20 3 вересня загинула 41 людина.
- У Полтавській області з 4 вересня оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російського удару.