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Сухопутні війська проведуть розслідування щодо удару по інституту в Полтаві

Тетяна ОлійникВівторок, 3 вересня 2024, 20:17
Сухопутні війська проведуть розслідування щодо удару по інституту в Полтаві
Ілюстративне фото

Сухопутні війська проводять розслідування щодо удару по одному з військових навчальних закладів Полтави, куди 3 вересня влучили ракети армії РФ.

Джерело: Сухопутні війська, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Дослівно Сухопутні війська: "Командування Сухопутних військ проводить розслідування, щоб виявити, чи було зроблено достатньо, аби убезпечити життя і здоровʼя військовослужбовців на обʼєкті. І щоб зʼясувати, чи належно здійснювалося керівництво закладом в умовах постійної ракетної загрози противника".

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Деталі: У командуванні зазначили, що заходи щодо убезпечення особового складу на обʼєктах будуть посилені, як і вимоги до дисципліни та до командування наших частин.

Там закликали міжнародних партнерів пришвидшити надання допомоги, яка дозволить відсунути смертоносну російську зброю від українських кордонів.

Співчуття близьким постраждалих висловив і головнокомандувач ЗСУ. Він додав, що військова служба правопорядку у Збройних Силах України максимально залучена до оперативного розслідування цієї події.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • Російський агресор 3 вересня завдав удару по одному з навчальних закладів міста Полтава: за попередніми даними, понад чотири десятки людей вбито, майже дві сотні - поранено, люди ще є під завалами.
  • Президент Володимир Зеленський відреагував на удар балістикою російських військ по Полтаві 3 вересня, та повідомив, що станом на 14.20 3 вересня загинула 41 людина.
  • У Полтавській області з 4 вересня оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російського удару.

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