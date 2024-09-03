Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Верещук подала у відставку

Віцепремʼєрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово територій Ірина Верещук увечері 3 вересня повідомила, що подала заяву про відставку.

Джерело: Верещук у Facebook, голова ВР Руслан Стефанчук

Пряма мова Верещук: "Перезавантаження. Після майже трьох років в Уряді, сьогодні подала заяву про відставку. Дякую Президенту за довіру! Дякую Премʼєру та членам Уряду за співпрацю! Дякую народним депутатам за підтримку! Дякую команді Мінреінтеграції за працю та відданість справі! Служу Українському народові!"

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Деталі: Стефанчук повідомив, що заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

Що передувало: У вівторок до Верховної Ради подали заяви на звільнення очільники трьох міністерств і віцепрем'єрка Ольга Стефанішина.

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Співрозмовники "Української правди" в команді президента повідомили, що у відставку збираються відправити міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.