Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський призначив нового заступника Єрмака

Валентина РоманенкоПонеділок, 15 квітня 2024, 16:34
Зеленський призначив нового заступника Єрмака
Микола Точицький. фото з Facebook МЗС

Президент Володимир Зеленський призначив ексзаступника глави МЗС Миколу Точицького заступником глави свого Офісу Андрія Єрмака.

Джерело: указ президента від 15 квітня на сайті глави держави

Дослівно: "Призначити Точицького Миколу Станіславовича заступником керівника Офісу президента України".

Реклама:

Що передувало: Заступника керівника Офісу президента Андрія Сибігу призначили на посаду першого заступника міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Передбачалося, що на його місце стане Микола Точицький, який  обіймав посаду заступника Кулеби. Про можливість такої кадрової перестановки УП писала раніше.

Микола Точицький у структурі МЗС із 1993 року. 29 вересня 2021 року він став заступником міністра закордонних справ України.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийОфіс президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси

У Конгресі США підтримали допомогу Україні

відеоЗеленський анонсував двосторонні угоди з США та країнами Північної Європи

Вбивство поліцейського: Сухопутні війська підтвердили, що на відео їхні військові

відеоМасштабна атака дронів у 8 областях РФ є спільною операцією ГУР, СБУ та ССО – джерела

Військовим заборонять доступ до казино: Зеленський увів в дію рішення РНБО

Усі новини...
Зеленський
Зеленський звільнив заступника начальника УДО та призначив нового заступника секретаря РНБО
Зеленському днями показали український аналог російського "Ланцета"
Президент: Самовпевненість РФ наростає через обхід санкцій і зволікання Конгресу
Останні новини
21:31
Зеленський про пакет допомоги від США: Відчують і воїни, і українські міста й села
21:21
Дніпропетровщина зможе отримати 3,2 мільярда за програмою "Зроблено в Україні"
21:09
Зеленський подякував Палаті представників: Правильний хід історії
20:50
Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси
20:48
У Конгресі США підтримали допомогу Україні
20:35
Палата представників підтримала конфіскацію заморожених активів РФ для України
20:26
Конгрес США відхилив усі антиукраїнські правки до закону про допомогу Україні
20:21
Костюк здолала третю представницю з ТОП-10 поспіль і вийшла до фіналу турніру в Штутгарті
20:11
фотоРакетний удар по Одесі: кількість поранених зросла, з них двоє малих дітей
20:04
Конгресмен попередив про ризик "падіння" України перед ключовим голосуванням в Палаті
Усі новини...
Реклама: