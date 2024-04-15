Зеленський призначив нового заступника Єрмака

Президент Володимир Зеленський призначив ексзаступника глави МЗС Миколу Точицького заступником глави свого Офісу Андрія Єрмака.

Джерело: указ президента від 15 квітня на сайті глави держави

Дослівно: "Призначити Точицького Миколу Станіславовича заступником керівника Офісу президента України".

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Що передувало: Заступника керівника Офісу президента Андрія Сибігу призначили на посаду першого заступника міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Передбачалося, що на його місце стане Микола Точицький, який обіймав посаду заступника Кулеби. Про можливість такої кадрової перестановки УП писала раніше.

Микола Точицький у структурі МЗС із 1993 року. 29 вересня 2021 року він став заступником міністра закордонних справ України.