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КМВА: Усі "Шахеди", що атакували Київ, вдалося знешкодити

Олена ІвашківПонеділок, 30 вересня 2024, 06:40
КМВА: Усі Шахеди, що атакували Київ, вдалося знешкодити
фото: Сергій Наєв

У ніч на 30 вересня ворог знову застосував ударні БпЛА типу "Шахед": на Київ баражуючі боєприпаси заходили вночі, хвилями і з різних напрямків. Усі безпілотники вдалося збити.

Джерело: начальник Київська МВА Сергій Попко у Telegram

Деталі: Повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні сили).

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За попередньою інформацією, в місті без руйнувань та потерпілих. 

Пряма мова: "Знову наполегливо прошу киян і гостей міста - будьте свідомі та дисципліновані. Завжди виконуйте правила поведінки при оголошенні повітряної тривоги - прямуйте до укриття! Бережіть себе!" 

Нагадаємо: 

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У ніч на 30 вересня у Києві працювала ППО.

ППОШахед
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