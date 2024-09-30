КМВА: Усі "Шахеди", що атакували Київ, вдалося знешкодити

У ніч на 30 вересня ворог знову застосував ударні БпЛА типу "Шахед": на Київ баражуючі боєприпаси заходили вночі, хвилями і з різних напрямків. Усі безпілотники вдалося збити.

Джерело: начальник Київська МВА Сергій Попко у Telegram

Деталі: Повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні сили).

Реклама:

За попередньою інформацією, в місті без руйнувань та потерпілих.

Пряма мова: "Знову наполегливо прошу киян і гостей міста - будьте свідомі та дисципліновані. Завжди виконуйте правила поведінки при оголошенні повітряної тривоги - прямуйте до укриття! Бережіть себе!"

Нагадаємо:

РЕКЛАМА:

У ніч на 30 вересня у Києві працювала ППО.