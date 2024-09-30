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КМВА: Все "Шахеды", атаковавшие Киев, удалось обезвредить

Алена ИвашкивПонедельник, 30 сентября 2024, 06:40
КМВА: Все Шахеды, атаковавшие Киев, удалось обезвредить
фото: Сергей Наев

В ночь на 30 сентября враг снова применил ударные БпЛА типа "Шахед": на Киев барражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и с разных направлений. Все беспилотники удалось сбить.

Источник: начальник Киевского МВА Сергей Попко в Telegram

Детали: Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов. Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, которые угрожали Киеву, были обезврежены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные силы).

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По предварительной информации, в городе без разрушений и пострадавших. 

Прямая речь: "Опять настойчиво прошу киевлян и гостей города - будьте сознательны и дисциплинированы. Всегда выполняйте правила поведения при объявлении воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие! Берегите себя!" 

Напомним: 

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ПВОШахед
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