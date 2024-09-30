В Києві після нічної атаки на Оболоні знайшли уламки ворожого БпЛА

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Облонському районі столиці знайшли уламки ворожого безпілотника.

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова: "В Оболонському районі, біля одного з житлових будинків, виявили уламки ворожого БпЛА. Всі необхідні служби працюють на місці".

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Деталі: Вночі Кличко повідомляв, що на Оболоні працювали сили ППО - кілька ворожих безпілотників перебували над столицею та біля неї.

Нагадаємо: Перед цим начальник Київська МВА Сергій Попко повідомляв, що у ніч на 30 вересня ворог знову застосував ударні БпЛА типу "Шахед": на Київ баражуючі боєприпаси заходили вночі, хвилями і з різних напрямків. Усі безпілотники вдалося збити.