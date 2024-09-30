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В Киеве после ночной атаки на Оболони нашли обломки вражеского БпЛА

Станислав ПогориловПонедельник, 30 сентября 2024, 09:13
В Киеве после ночной атаки на Оболони нашли обломки вражеского БпЛА
Иллюстративное фото: Getty Images

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Облонском районе столицы нашли обломки вражеского беспилотника.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь: "В Оболонском районе, возле одного из жилых домов, обнаружили обломки вражеского БпЛА.  Все необходимые службы работают на месте".

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Детали: Ночью Кличко сообщал, что на Оболони работали силы ПВО - несколько вражеских беспилотников находились над столицей и возле нее.

Напомним: Перед этим начальник Киевского МВА Сергей Попко сообщал, что в ночь на 30 сентября враг снова применил ударные БпЛА типа "Шахед": на Киев барражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и с разных направлений. Все беспилотники удалось сбить.

Киевбеспилотникивойна
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