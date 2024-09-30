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Армія РФ запускала ударні БпЛА з кількох напрямків

Тетяна Олійник, Олена ІвашківПонеділок, 30 вересня 2024, 23:28
Армія РФ запускала ударні БпЛА з кількох напрямків
Мобільна група ППО. Фото - Генштаб ЗСУ

Пізно ввечері понеділка російська армія запустила кілька груп ударних безпілотників на територію України з кількох напрямків.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Деталі: О 22:36 стало відомо про "Шахеди" на Сумщині в напрямку заходу.  

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О 22:51 попередили про "Шахеди" на Херсонщині в напрямку заходу.

О 23:03 з'явилось повідомлення про "Шахеди" з Сумщини курсом на Полтавщину.

Станом на 23:19 відомо про:

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  • нову групу БпЛА на Херсонщині північно-західним курсом;
  • БпЛА на півночі Херсонської області. Перетинають межу Миколаївської області.
  • БпЛА на Сумщині рухаються в напрямку Полтавської області. Курс західний.

О 23:21 військові попередили про загрозу застосування ударних БпЛА для Чернігівщини.

О 23:40 стало відомо про БпЛА біля Херсону та Миколаєва. Можлива робота ППО.

О 23:42 про загрозу застосування ударних БпЛА повідомили для Черкащини.

О 00:06 військові оновили напрямки руху безпілотників:

  • Кіровоградська область - загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО;
  • "Шахеди" на Полтавщині, курсом на південь;
  • "Шахеди" на Херсонщині, курс на північний захід;
  • "Шахеди" на півдні та центрі Миколаївщини, курс на північний захід;
  • "Шахеди" на півночі Миколаївщини, курс на північ (один з БпЛА перетнув межу Кіровоградської області). 

О 00:43 Повітряні сили оновили інформацію про БПЛА:

  • "Шахеди" на Кіровоградщині летять в напрямку Новомиргорода.
  • "Шахеди" на півдні  Миколаївщини курсом на північний захід, в напрямку Первомайська.
  • "Шахеди" на  Херсонщині та Миколаївщині курсом на північний захід.

О 1:30 у ПС оприлюднили оновлення щодо "Шахедів":

  • БпЛА на півночі Миколаївщини північно-західним курсом.
  • БпЛА на Кіровоградщині, курсом на південний схід.
  • БпЛА на Черкащині, курсом на  північ.

О 1:38  Загроза застосування ударних БпЛА виникла у Київській області. Військові повідомили про можливу роботу ППО.

О 2:19 стало відомо про:

  • "Шахеди" на Кіровоградщині, курсом на північ;
  • "Шахеди" на Київщині, курс на північ;

О 2:59 у ПС оновили рух "Шахедів";

  • на Кіровоградщині наближаються в район Кременчука;
  • на Київщині летять курсом на схід.

Близько 5:00 пролунав відбій тривоги.

Що передувало:

  • У ніч на 30 вересня росіяни завдали удару по Україні 3 ракетами різних типів та 73 "Шахедами", Сили оборони змогли знищити 1 ракету та 67 дронів, один "Шахед" полетів у напрямку Білорусі, ще 3 були локаційно втрачені на півночі країни, один БпЛА залишається у повітрі.
  • Вересень 2024 року, за підрахунками військових журналістів, став першим місяцем зі щоденними атаками російських дронів-камікадзе. Всього ворог випустив по Україні 1339 ударних БпЛА типу "Шахед", з яких було збито 1107, а ще деяка частина подавлені засобами РЕБ.

війнаповітряна тривогаШахед
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