Армія РФ запускала ударні БпЛА з кількох напрямків

Пізно ввечері понеділка російська армія запустила кілька груп ударних безпілотників на територію України з кількох напрямків.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Деталі: О 22:36 стало відомо про "Шахеди" на Сумщині в напрямку заходу.

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О 22:51 попередили про "Шахеди" на Херсонщині в напрямку заходу.

О 23:03 з'явилось повідомлення про "Шахеди" з Сумщини курсом на Полтавщину.

Станом на 23:19 відомо про:

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нову групу БпЛА на Херсонщині північно-західним курсом;

БпЛА на півночі Херсонської області. Перетинають межу Миколаївської області.

БпЛА на Сумщині рухаються в напрямку Полтавської області. Курс західний.

О 23:21 військові попередили про загрозу застосування ударних БпЛА для Чернігівщини.

О 23:40 стало відомо про БпЛА біля Херсону та Миколаєва. Можлива робота ППО.

О 23:42 про загрозу застосування ударних БпЛА повідомили для Черкащини.

О 00:06 військові оновили напрямки руху безпілотників:

Кіровоградська область - загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО;

"Шахеди" на Полтавщині, курсом на південь;

"Шахеди" на Херсонщині, курс на північний захід;

"Шахеди" на півдні та центрі Миколаївщини, курс на північний захід;

"Шахеди" на півночі Миколаївщини, курс на північ (один з БпЛА перетнув межу Кіровоградської області).

О 00:43 Повітряні сили оновили інформацію про БПЛА:

"Шахеди" на Кіровоградщині летять в напрямку Новомиргорода.

"Шахеди" на півдні Миколаївщини курсом на північний захід, в напрямку Первомайська.

"Шахеди" на Херсонщині та Миколаївщині курсом на північний захід.

О 1:30 у ПС оприлюднили оновлення щодо "Шахедів":

БпЛА на півночі Миколаївщини північно-західним курсом.

БпЛА на Кіровоградщині, курсом на південний схід.

БпЛА на Черкащині, курсом на північ.

О 1:38 Загроза застосування ударних БпЛА виникла у Київській області. Військові повідомили про можливу роботу ППО.

О 2:19 стало відомо про:

"Шахеди" на Кіровоградщині, курсом на північ;

"Шахеди" на Київщині, курс на північ;

О 2:59 у ПС оновили рух "Шахедів";

на Кіровоградщині наближаються в район Кременчука;

на Київщині летять курсом на схід.

Близько 5:00 пролунав відбій тривоги.

Що передувало: