Армия РФ запускала ударные БпЛА с нескольких направлений

Поздно вечером понедельника российская армия запустила несколько групп ударных беспилотников на территорию Украины с нескольких направлений.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: В 22:36 стало известно о "Шахедах" в Сумской области в направлении запада.

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В 22:51 предупредили о "Шахедах" на Херсонщине в направлении запада.

В 23:03 появилось сообщение о "Шахедах" с Сумщины курсом на Полтавщину.

По состоянию на 23:19 известно о:

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новой группе БпЛА на Херсонщине северо-западным курсом;

БпЛА на севере Херсонской области. Пересекают границу Николаевской области.

БпЛА на Сумщине движутся в направлении Полтавской области. Курс западный.

В 23:21 военные предупредили об угрозе применения ударных БпЛА для Черниговщины.

В 23:40 стало известно о БпЛА возле Херсона и Николаева. Возможна работа ПВО.

В 23:42 об угрозе применения ударных БпЛА сообщили для Черкасской области.

В 00:06 военные обновили направления движения беспилотников:

Кировоградская область - угроза применения ударных БпЛА! Возможна работа ПВО;

"Шахеды" на Полтавщине, курсом на юг;

"Шахеды" на Херсонщине, курс на северо-запад;

"Шахеды" на юге и центре Николаевщины, курс на северо-запад;

"Шахеды" на севере Николаевщины, курс на север (один из БпЛА пересек границу Кировоградской области).

В 00:43 Воздушные силы обновили информацию о БПЛА:

"Шахеды" на Кировоградщине летят в направлении Новомиргорода.

"Шахеды" на юге Николаевщины курсом на северо-запад, в направлении Первомайска.

"Шахеды" на Херсонщине и Николаевщине курсом на северо-запад.

В 1:30 в ПС обнародовали обновление по "Шахедам":

БпЛА на севере Николаевской области северо-западным курсом.

БпЛА на Кировоградщине, курсом на юго-восток.

БпЛА в Черкасской области, курсом на север.

В 1:38 Угроза применения ударных БпЛА возникла в Киевской области. Военные сообщили о возможной работе ПВО.

В 2:19 стало известно о:

"Шахедах" на Кировоградщине, курсом на север;

"Шахедах" на Киевщине, курс на север;

В 2:59 в ПС обновили движение "Шахедов";

на Кировоградщине приближаются в район Кременчуга;

на Киевщине летят курсом на восток.

Около 5:00 прозвучал отбой тревоги.

Что предшествовало: