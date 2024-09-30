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Армия РФ запускала ударные БпЛА с нескольких направлений

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивПонедельник, 30 сентября 2024, 23:28
Армия РФ запускала ударные БпЛА с нескольких направлений
Мобильная группа ПВО. Фото - Генштаб ВСУ

Поздно вечером понедельника российская армия запустила несколько групп ударных беспилотников на территорию Украины с нескольких направлений.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: В 22:36 стало известно о "Шахедах" в Сумской области в направлении запада.

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В 22:51 предупредили о "Шахедах" на Херсонщине в направлении запада.

В 23:03 появилось сообщение о "Шахедах" с Сумщины курсом на Полтавщину.

По состоянию на 23:19 известно о:

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  • новой группе БпЛА на Херсонщине северо-западным курсом;
  • БпЛА на севере Херсонской области. Пересекают границу Николаевской области.
  • БпЛА на Сумщине движутся в направлении Полтавской области. Курс западный.

В 23:21 военные предупредили об угрозе применения ударных БпЛА для Черниговщины.

В 23:40 стало известно о БпЛА возле Херсона и Николаева. Возможна работа ПВО.

В 23:42 об угрозе применения ударных БпЛА сообщили для Черкасской области.

В 00:06 военные обновили направления движения беспилотников:

  • Кировоградская область - угроза применения ударных БпЛА! Возможна работа ПВО;
  • "Шахеды" на Полтавщине, курсом на юг;
  • "Шахеды" на Херсонщине, курс на северо-запад;
  • "Шахеды" на юге и центре Николаевщины, курс на северо-запад;
  • "Шахеды" на севере Николаевщины, курс на север (один из БпЛА пересек границу Кировоградской области).

В 00:43 Воздушные силы обновили информацию о БПЛА:

  • "Шахеды" на Кировоградщине летят в направлении Новомиргорода.
  • "Шахеды" на юге Николаевщины курсом на северо-запад, в направлении Первомайска.
  • "Шахеды" на Херсонщине и Николаевщине курсом на северо-запад.

В 1:30 в ПС обнародовали обновление по "Шахедам":

  • БпЛА на севере Николаевской области северо-западным курсом.
  • БпЛА на Кировоградщине, курсом на юго-восток.
  • БпЛА в Черкасской области, курсом на север.

В 1:38 Угроза применения ударных БпЛА возникла в Киевской области. Военные сообщили о возможной работе ПВО.

В 2:19 стало известно о:

  • "Шахедах" на Кировоградщине, курсом на север;
  • "Шахедах" на Киевщине, курс на север;

В 2:59 в ПС обновили движение "Шахедов";

  • на Кировоградщине приближаются в район Кременчуга;
  • на Киевщине летят курсом на восток.

Около 5:00 прозвучал отбой тревоги.

Что предшествовало:

  • В ночь на 30 сентября россияне нанесли удар по Украине 3 ракетами различных типов и 73 "Шахедами", Силы обороны смогли уничтожить 1 ракету и 67 дронов, один "Шахед" улетел в направлении Беларуси, еще 3 были локально потеряны на севере страны, один БпЛА остается в воздухе.
  • Сентябрь 2024 года, по подсчетам военных журналистов, стал первым месяцем с ежедневными атаками российских дронов-камикадзе. Всего враг выпустил по Украине 1339 ударных БпЛА типа "Шахед", из которых было сбито 1107, а еще некоторая часть подавлены средствами РЭБ.

войнавоздушная тревогаШахед
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