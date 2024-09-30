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Сили оборони збили ракету і 67 "Шахедів", на один дрон ще полюють  

Ірина БалачукПонеділок, 30 вересня 2024, 08:45
Сили оборони збили ракету і 67 Шахедів, на один дрон ще полюють  
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

У ніч на 30 вересня росіяни завдали удару по Україні 3 ракетами різних типів та 73 "Шахедами", Сили оборони змогли знищити 1 ракету та 67 дронів, один "Шахед" полетів у напрямку Білорусі, ще 3 були локаційно втрачені на півночі країни, один БпЛА залишається у повітрі.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "У результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 67 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях".

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Деталі: Повідомляється, що один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три були локаційно втрачено у північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ.

"Один БпЛА залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота", – зазначили у ПС.

Повідолятьмся, що "Шахеди" загарбники запускали районів російських міст Курськ, Єйськ, Орел, балістичну ракету "Іскандер-М" – із окупованого Криму, керовану авіаційну ракету Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області та протирадіолокаційну ракету Х-31П – із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

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Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Передісторія:


  

ППОШахедракетний удар
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