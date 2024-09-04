Зеленський показав наслідки російських ударів і нагадав про важливість далекобійної зброї

Президент Володимир Зеленський показав фото наслідків російських ударів по Львову, де загинули 4 дорослих і 3 дитини, і нагадав партнерам про важливість передачі Україні ППО і про нагальність надання далекобійної зброї і дозволів бити нею углиб Росії.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова президента: "Російські ракети проти наших міст і людей. Станом на зараз через удар по Львову загинули 5 людей, серед них дитина – дівчинка 14 років (за кілька хвилин стало відомо про 7 загиблих серед яких 3 дитини – ред.). Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Понад 30 людей постраждали. Пошкоджені звичайні житлові будинки в місті, школи, медичні заклади".

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Фото ДСНС

Деталі: Також він згадав Кривий Ріг, де через російську атаку постраждали 5 людей, є руйнування будинків та цивільної інфраструктури.

Фото ДСНС

Фото з telegram Зеленського

"Кожен наш партнер у світі, який допомагає Україні з ППО, є справжнім захисником життя. І кожен, хто переконує партнерів дати Україні більше далекобійності, щоб відповідати на терор справедливо, працює для недопущення саме таких російських терористичних ударів по українських містах. Терор потрібно зупинити", – підсумував Зеленський.

Фото з telegram Зеленського

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