Зеленський показав наслідки російських ударів і нагадав про важливість далекобійної зброї
Президент Володимир Зеленський показав фото наслідків російських ударів по Львову, де загинули 4 дорослих і 3 дитини, і нагадав партнерам про важливість передачі Україні ППО і про нагальність надання далекобійної зброї і дозволів бити нею углиб Росії.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова президента: "Російські ракети проти наших міст і людей. Станом на зараз через удар по Львову загинули 5 людей, серед них дитина – дівчинка 14 років (за кілька хвилин стало відомо про 7 загиблих серед яких 3 дитини – ред.). Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Понад 30 людей постраждали. Пошкоджені звичайні житлові будинки в місті, школи, медичні заклади".
Деталі: Також він згадав Кривий Ріг, де через російську атаку постраждали 5 людей, є руйнування будинків та цивільної інфраструктури.
"Кожен наш партнер у світі, який допомагає Україні з ППО, є справжнім захисником життя. І кожен, хто переконує партнерів дати Україні більше далекобійності, щоб відповідати на терор справедливо, працює для недопущення саме таких російських терористичних ударів по українських містах. Терор потрібно зупинити", – підсумував Зеленський.
Передісторія:
- Вранці 4 вересня внаслідок ворожого обстрілу у Львові в районі головного вокзалу у житловому будинку виникла пожежа, спершу повідомлялося про 17 постраждалих.
- Згодом стало відомо, що у результаті російського ракетного удару по Львову 7 людей, серед них 3 дитини, загинули та ще 38 постраждали.
- Крім того, вранці 4 вересня російські війська нанесли ракетний удар по Кривому Рогу на Дніпропетровщині та влучили в об′єкт цивільної інфраструктури у центрі, п′ятеро людей постраждали.