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Прихильник УПЦ МП нардеп Дмитрук втік з України – джерела

Михайло Ткач, Альона Мазуренко Неділя, 25 серпня 2024, 15:57
Прихильник УПЦ МП нардеп Дмитрук втік з України – джерела
фото: Дмитрук у Telegram

Позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який в Україні захищав церкву Московського патріархату, незаконно виїхав за кордон.

Джерело: поінформовані джерела УП у правоохоронних органах

Деталі: Дмитрук незаконно покинув територію України у суботу 24 серпня. Крім того, за даними джерел, того ж дня нардеп залишив територію Молдови і через аеропорт "Кишинів" полетів в Італію (рейс о 17:40 "Кишинів - Рим").

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За даними, наданими джерелами УП, востаннє законно Дмитрук перетинав кордон України з Молдовою на початку 2023 року і до 24 серпня 2024 року не виїжджав.

 
інформація з молдовської прикордонної бази від джерел УП в правоохоронних органах Молдови

Торік 24 січня о 19:41 він повернувся в Україну з Молдови через ПП "Маяки-Удобне" автомобілем Toyota з державним номерним знаком і до неділі 24 серпня за кордон не виїжджав.

Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини незаконного перетину державного кордону.

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"Українська правда" намагалась зв'язатися із Дмитруком, але його мобільний номер телефону більше не обслуговується.

Що було раніше: 24 серпня Дмитрук у Telegram почав заявляти ніби його планують затримати і невдовзі за місцем його проживання у Києві та Одесі відбуватимуться обшуки.

Крім того, він заявляв про нібито фейки, що його родина і він в Молдові і українські спецслужби вимагають, аби молдовські – затримали його.

Довідково: Дмитрук відомий кількома скандалами. Він був одним з трьох "антивакцинаторів", яких називав глава фракції "слуг" Давид Арахамія. Дмитрука виключили з фракції "Слуга народу" в листопаді 2021 року.

У лютому 2024 року Дмитрук вніс заставу за монаха Києво-Печерської Лаври ієродиякона УПЦ МП Павла Музичука, затриманого Службою безпеки України за підозрою у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України.

Нагадаємо:

  • Журналісти Bihus.Info знайшли докази співпраці позафракційного народного депутата Артема Дмитрука з підозрюваним у п'яти злочинах проти України Сергієм Чертиліним.

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