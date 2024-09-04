У Львові закінчили аварійно-рятувальні роботи: 7 людей загинули, ще 64 постраждали
Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи з ліквідації наслідків ранкового російського ракетного удару по Львову, внаслідок якого загинули 7 людей, ще 64 людини постраждали. 5 вересня у місті оголосили Днем жалоби.
Джерело: Державна служба України з надзвичайних ситуацій, мер міста Андрій Садовий
Дослівно ДСНС: "Надзвичайники врятували 12 людей. Постраждало 53 осіб. На жаль, семеро загинули, серед них, за уточненими даними, двоє дітей (7 та 14 років)".
Деталі: Також зазначається, що психологи ДСНС Львівщини та Львівського державного університету безпеки життєдіяльності надали допомогу 103 постраждалим, серед них 16 дітей.
До ліквідації наслідків подій від ДСНС залучили понад 150 рятувальників та 38 одиниць спецтехніки.
Згодом мер міста повідомив, що після ранкового обстрілу до лікарень Першого медоб’єднання звернулось 64 людей, серед них - 8 дітей. Усі отримують належну медичну допомогу. Також у Львові оголосили четвер, 5 вересня, Днем жалоби у пам’ять про загиблих внаслідок російської атаки.
Передісторія:
- Вранці 4 вересня внаслідок ворожого обстрілу у Львові в районі головного вокзалу у житловому будинку виникла пожежа. Пошкоджено дві школи та багато вікон вибито в центральній частині міста.
- Раніше Садовий повідомляв, що внаслідок атаки загинули семеро людей, серед яких 1 дитина.
- Також, за словами мера Львова, у результаті удару по місту загинули 4 члени однієї родини – мати і троє доньок.