У Львові закінчили аварійно-рятувальні роботи: 7 людей загинули, ще 64 постраждали

Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи з ліквідації наслідків ранкового російського ракетного удару по Львову, внаслідок якого загинули 7 людей, ще 64 людини постраждали. 5 вересня у місті оголосили Днем жалоби.

Джерело: Державна служба України з надзвичайних ситуацій, мер міста Андрій Садовий

Дослівно ДСНС: "Надзвичайники врятували 12 людей. Постраждало 53 осіб. На жаль, семеро загинули, серед них, за уточненими даними, двоє дітей (7 та 14 років)".

Реклама:

фото: ДСНС

Деталі: Також зазначається, що психологи ДСНС Львівщини та Львівського державного університету безпеки життєдіяльності надали допомогу 103 постраждалим, серед них 16 дітей.

фото: ДСНС

До ліквідації наслідків подій від ДСНС залучили понад 150 рятувальників та 38 одиниць спецтехніки.

Згодом мер міста повідомив, що після ранкового обстрілу до лікарень Першого медоб’єднання звернулось 64 людей, серед них - 8 дітей. Усі отримують належну медичну допомогу. Також у Львові оголосили четвер, 5 вересня, Днем жалоби у пам’ять про загиблих внаслідок російської атаки.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: