Путін заговорив про переговори з Україною, але на основі Стамбульських угод

Правитель Росії Володимир Путін заявив, що Росія не відмовлялася від переговорів з Україною, але на основі "документів" узгоджених у Стамбулі в 2022 році.

Джерело: Путін під час виступу 5 вересня на Східному економічному форумі

Пряма мова: "Чи готові ми з ними вести переговори? Ми ніколи не відмовлялися від цього, але не на основі якихось ефемерних вимог, а на основі тих документів, які були узгоджені та фактично парафовані в Стамбулі".

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Деталі: Правитель окупантів заявив, що посередником у потенційних переговорах могли би бути Китай, Бразилія, Індія. Він заявив, що у нього з представниками цих країн "довірливі" відносини.

Що було раніше: Представники України на переговорах з РФ у 2022 році згадували, що росіяни вимагали фактичної капітуляції України із "демілітаризацією" та "денацифікацією". Окупанти не врахували опір українців і те, що Україна може не погодитися на вимоги загарбників. Після контакту представників РФ з Кремлем стало очевидним, що так званий договір укласти не вдасться.

Нагадаємо:

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Після повномасштабного вторгнення Росії Україна намагалася вести переговори про мир. Президент Володимир Зеленський не раз закликав російського диктатора Володимира Путіна обговорити усі гострі питання при особистій зустрічі. Той проігнорував. Зрештою Зеленський констатував, що заяви Путіна про прагнення до миру не щирі, і затвердив рішення РНБО про неможливість вести з ним переговори.

Через кілька тижнів після російського вторгнення в Україну могла бути укладена мирна угода. Умови припинення війни були прописані у проєкті договору на 17 сторінках, який сторони узгодили 15 квітня 2022 року. Росія вимагала від України нейтралітету, обмеження кількості військових, зброї, техніки та авіації. Окуповані території мали залишитися за Росією.

Проте у квітні 2022 року Росія фактично зірвала мирні переговори з Україною, внісши до проєкту договору пункт про те, що вона матиме право вето при ухваленні відповіді міжнародної спільноти в разі повторного нападу на Україну.

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