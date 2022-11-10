Зеленський про переговори з РФ: Слів замало, Путін не хоче завершення війни

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що Україна не погоджується на переговори з лідером Росії, бо заяви Володимира Путіна про прагнення до миру не щирі.

Джерело: Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN

Пряма мова: "Вони (росіяни – ред.) не хочуть завершення цієї війни. Перш ніж відчути якусь втому, кожен має зрозуміти, що лише Кремль і лише одна особа – голова Російської Федерації – не втомлені від війни. Він (Путін – ред.) може бути втомлений від життя загалом через свій вік, але він точно не втомлений від війни.

Зараз ця особа і російське військово-політичне керівництво потребують паузи…".

Деталі: За словами Зеленського, Росія може відчувати вплив санкцій і боятися незадоволення свого народу, але вона продовжує зневажати загальноприйняті принципи, територіальну цілісність, права й свободи людини.

Президент зазначив, що пропозиція Путіна не передбачає завершення війни, а світові зарано відчувати втому від неї.

Пряма мова: "Коли Росія справді захоче миру, ми справді побачимо це. Не можна бажати миру лише на словах – слів замало. Щоб зупинити війну, виведіть війська, перестаньте вбивати людей… Вони повинні відшкодувати шкоду, яку завдали, і злочинці повинні сісти. Слів замало".

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Деталі: Зеленський дав зрозуміти, що не змінив свого наміру не вести переговорів із Путіним, і наголосив, що починаючи з 24 лютого той говорить лише ультиматумами.

Також Росія проігнорувала попередження, що після проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України переговори стануть неможливими, нагадав президент.

Цьому передувало: ЗМІ повідомляли, що підштовхування адміністрації президента США Джо Байдена призвели до пом’якшення позиції президента України Володимира Зеленського про те, що мирні переговори з Росією не можуть розпочатися за президентства Володимира Путіна.

Також повідомлялося, що деякі американські й західні чиновники все частіше вважають, що ані Україна, ані Росія не зможуть досягти заявлених цілей у війні, тому потрібні переговори.

Зеленський не раз називав умови для початку переговорів із Росією, серед них – повернення Україні всіх її територій у кордонах 1991 року